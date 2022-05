Manchester City-Aston Villa | aggredito Olsen | la denuncia del portiere ex Roma | VIDEO

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ilè riuscito a vincere la Premier League, la partita dell’ultima giornata contro l’è stata più difficile del previsto, il match si è concluso sul risultato di 3-2. Partenza sprint della compagine di Gerrard che passa in vantaggio dopo 37 minuti con un gol di Cash, al 69? il raddoppio di Coutinho. La situazione è in salita, poi iltrova la forza di reagire e ribalta tutto con la doppietta di Gundogan e il gol di Rodri. Al fischio finale si è scatenata la gioia dei tifosi delche sono entrati in campo per festeggiare il titolo. Si sono registrati anche momenti di nervosismo, si è verificata l’aggressione nei confronti delRobin. L’ex ...

