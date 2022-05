Inzaghi | Vanno fatti i complimenti a questo gruppo Sono orgoglioso del lavoro fatto dai ragazzi

Advertising

Pall_Gonfiato : Il tecnico dell'#Inter Simone #Inzaghi ha parlato al termine del match vinto contro la #Sampdoria - vincemotta : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Orgoglio. L'applauso finale della Curva, l'arrivo a San Siro, è stato tutto molto bello. Vanno fatti i complimen… - gianpi36590925 : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Orgoglio. L'applauso finale della Curva, l'arrivo a San Siro, è stato tutto molto bello. Vanno fatti i complimen… - cuoreinteristaa : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Orgoglio. L'applauso finale della Curva, l'arrivo a San Siro, è stato tutto molto bello. Vanno fatti i complimen… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Inzaghi: 'Orgoglio. L'applauso finale della Curva, l'arrivo a San Siro, è stato tutto molto bello. Vanno fatti i complimen… -

Con la Samp viene una vittoria netta che non serve a niente, masa di avere fatto un buon ... Fine campionato In Europa Leaguela Lazio, che festeggia il quinto posto con il 3 - 3 col ...Con la Samp viene una vittoria netta che non serve a niente, masa di avere fatto un buon ... In Europa Leaguela Lazio, che festeggia il quinto posto con il 3 - 3 col Verona, e la Roma ...Vanno fatti i complimenti a questo gruppo, ottima stagione che poteva essere straordinaria. Complimenti al Milan, probabilmente i punti persi all'inizio hanno fatto la differenza".Le parole di Simone Inzaghi al termine di Inter-Sampdoria L'Inter vince 3-0 in un San Siro con la Sampdoria, ma non basta. Il Milan è campione d'Italia. 86 punti a 84. L'amarezza in casa nerazzurra è ...