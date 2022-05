Torino-Roma stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2021 2022

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi Mourinho fa visita alnell’ultima giornata del campionato di. L’obiettivo è conquistare un posto nella prossima Europa League prima della finale di Tirana di mercoledì prossimo contro il Feyenoord. Tre punti, infatti, significherebbero mettere fuori gioco sia l’Atalanta sia la Fiorentina. Dall’altra parte c’è la squadra di Juric, che non ha più nulla da chiedere alla stagione ma che comunque vorrà chiudere bene di fronte al proprio pubblico. L’incontro è in programma(venerdì 20 maggio). Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico Grande. Latelevisiva sarà affidata a DAZN. Attraverso la stessa emittente sarà possibile anche fruire di una...

Torino-Roma, le probabili formazioni: turnover ad alto rischio, fuori Smalling, Karsdorp e Mkhitaryan Le gambe al Grande Torino e la testa a Tirana Ecco, è un rischio che Mourinho non vuole ... I giallorossi di José Mourinho fanno visita ai granata di Ivan Juric nell'ultimo turno del campionato di Serie A ... ROMA TORINO QUALIFICAZIONE – La Roma si gioca tutto stasera contro il Torino per l'ultima giornata di campionato che è fondamentale per la corsa all'Europa League. In caso di vittoria i giallorossi di ...