Maneskin, "siamo all'overdose": girano strane voci sulla band, perché può finire davvero male (Di venerdì 20 maggio 2022) Questa faccenda dei Maneskin sta diventando un tantino persecutoria. Finché infatti si tratta di ritrovarseli all'Eurovision, al Coachella, a Sanremo o su MTV ci può anche stare. In fondo sono bravi: è il loro momento. È giusto che calchino i palchi che contano. D'altronde se non sfruttano l'onda adesso, quando dovrebbero farlo? Il problema semmai sono gli altri: i parenti, i fan, gli amici, le reti tv... Si sono tutti montati la testa vivendo di luce riflessa, come dei Maneskin mancati. Ecco, loro sì che sono un problema. Anzi, "il" problema perché stanno sovraesponendo indirettamente la band gettando le basi per un effetto rigetto che, presto e tardi, arriverà. Qualcuno dunque li fermi, grazie. Se non sapete da chi cominciare noi avremmo un paio di ideuzze. Per esempio, si potrebbe partire con i Moonskin. Sì, con le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Questa faccenda deista diventando un tantino persecutoria. Finché infatti si tratta di ritrovarseli all'Eurovision, al Coachella, a Sanremo o su MTV ci può anche stare. In fondo sono bravi: è il loro momento. È giusto che calchino i palchi che contano. D'altronde se non sfruttano l'onda adesso, quando dovrebbero farlo? Il problema semmai sono gli altri: i parenti, i fan, gli amici, le reti tv... Si sono tutti montati la testa vivendo di luce riflessa, come deimancati. Ecco, loro sì che sono un problema. Anzi, "il" problemastanno sovraesponendo indirettamente lagettando le basi per un effetto rigetto che, presto e tardi, arriverà. Qualcuno dunque li fermi, grazie. Se non sapete da chi cominciare noi avremmo un paio di ideuzze. Per esempio, si potrebbe partire con i Moonskin. Sì, con le ...

