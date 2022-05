Advertising

LA NAZIONE

E ieri il taglio del nastro ufficiale diWanny , tenuto aprima dell'amichevole della nazionale italiana femminile contro la Croazia. Un'autentica festa per Wanny alla quale non ...... con ritrovo e partenza alle ore 10.00 da piazza Saffi, di fronte all'accesso delComunale. ...(Francesco d'Assisi 1181/82 - 1226) nel settembre del 1220 e cambiò il suo nome diin ... Il 'battesimo' di Palazzo Wanny: "La Coverciano del volley" Il mecenate Di Filippo: "Penso di aver fatto una cosa importante per i fiorentini". Il sindaco Nardella: "E’ bello vedere trasformarsi la città nel segno dello sport" ...Continua il ciclo I martedì del palazzo. Storie memorie e curiosità iniziativa organizzata dalla Provincia in collaborazione con l’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana volta a far c ...