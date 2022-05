Scale mobili e ascensori da rifare, alcune fermate della Metro a rischio: ecco quali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi disagi in vista per gli utenti della Metropolitana, in particolare per i viaggiatori della Linea 1 sulla tratta Vanvitelli-Colli Aminei. Prima dell’inizio del 2023, andrebbero sostituiti 53 tra ascensori e Scale mobili nelle stazioni Vanvitelli, Quattro Giornate, Medaglie d’Oro, Montedonzelli, Rione Alto, Policlinico e Colli Aminei perchè hanno raggiunto il limite temporale di servizio: 30 anni. Sta di fatto che, come invocato questa mattina dalla Commissione infrastrutture, il Comune potrebbe chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti una proroga. “Stabilizziamo il finanziamento, avviamo rapidamente la gara e chiediamo la proproga se i tempi diventano difficili da perseguire”, fa sapere l’assessore ai trasporti Edoardo Cosenza. L’idea, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi disagi in vista per gli utentipolitana, in particolare per i viaggiatoriLinea 1 sulla tratta Vanvitelli-Colli Aminei. Prima dell’inizio del 2023, andrebbero sostituiti 53 tranelle stazioni Vanvitelli, Quattro Giornate, Medaglie d’Oro, Montedonzelli, Rione Alto, Policlinico e Colli Aminei perchè hanno raggiunto il limite temporale di servizio: 30 anni. Sta di fatto che, come invocato questa mattina dalla Commissione infrastrutture, il Comune potrebbe chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti una proroga. “Stabilizziamo il finanziamento, avviamo rapidamente la gara e chiediamo la proproga se i tempi diventano difficili da perseguire”, fa sapere l’assessore ai trasporti Edoardo Cosenza. L’idea, ...

