Azovstal | resa ed evacuazione dei feriti Zelensky | “L’Ucraina ha bisogno di eroi vivi”

(Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – L’acciaieriaè stato teatro di una lotta, assedio, resistenza (a seconda dei punti di vista) davvero lunghe. Oggi, dopo 82 giorni, sono in corso le procedure di, come riporta l’Ansa., la fine dopo un assedio che sembrava eterno L’acciaieriaè stata il simbolo di una battaglia, quella di Mariupol, tra le più simboliche di questo conflitto. Questo per il protrarsi di uno scontro, per la forte resistenza da parte di un piccolo gruppo di ucraini da un lato, assediati dagli ormai dominanti russi dall’altro. Nella serata di ieri, questo scontro sembra arrivato al termine. Perché la faticosa vittoria di Mosca sul territorio è ormai all’epilogo. E così, quasi senza fare troppo rumore, inizia l’dei soldati ucraini da, ...

Da qui "il dilemma della", dopo due mesi in cui il mito dell'"irriducibilità" dialimentava quello dell'irriducibilità dell'intero Paese. Resta da capire quanti combattenti siano ...E le sue parole lasciano comprendere che è arrivato il momento della. 'Mi sembra di stare in ... In questi giorni Ankara ha più volte dato la disponibilità a occuparsi dei soldati delle. E ...Mosca: intesa sull'evacuazione. Il comandante ucraino: "Eseguiremo l'ordine". Putin: "Nazisti trasformati in eroi" ...La Svezia farà richiesta di adesione all'Alleanza atlantica. Putin: l'espansione della Nato "non rappresenta una minaccia diretta per noi ma l'espansione ...