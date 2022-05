Ucraina | ritorsioni russe | controllerà le attività della Renault | ha acquisito il 100% delle azioni

(Di lunedì 16 maggio 2022) La, come tanti altri grandi brand, aveva da tempo deciso di ritirarsi dal mercato russo in seguito all'invasione dell'. Uno stop alla produzione che aveva provocato la perdita di molti ...

Advertising

lucia25968868 : RT @Baldor28714391: #15maggio la Vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision è giudicato da #Travaglio #Orsini #Salvini #gruber #montanari #Cont… - EdiCarolis : RT @Baldor28714391: #15maggio la Vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision è giudicato da #Travaglio #Orsini #Salvini #gruber #montanari #Cont… - AffiliLeonardo : RT @Baldor28714391: #15maggio la Vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision è giudicato da #Travaglio #Orsini #Salvini #gruber #montanari #Cont… - mariamacina : RT @Baldor28714391: #15maggio la Vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision è giudicato da #Travaglio #Orsini #Salvini #gruber #montanari #Cont… - apsassano : RT @Baldor28714391: #15maggio la Vittoria dell'#Ucraina all'#Eurovision è giudicato da #Travaglio #Orsini #Salvini #gruber #montanari #Cont… -

La Renault, come tanti altri grandi brand, aveva da tempo deciso di ritirarsi dal mercato russo in seguito all'invasione dell'. Uno stop alla produzione che aveva provocato la perdita di molti posti di lavoro. Per ovviare a questo problema, la Russia ha deciso di controllare direttamente le attività della casa ...... corruzione e tutte quelle notizie scomode che li espongono a. Sono delle persone che ... penso innanzitutto a quelli che stanno raccontando la guerra in. I giornalisti morti sul ...Dopo lo stop alla produzione della casa francese, il governo di Mosca ha deciso di acquisire tutte le azioni di Renault Russia che, di fatto, adesso appartiene al governo centrale.Helsinki vuole entrare nella NATO - Il reportage tra gli abitanti della cittadina di Imatra, lungo la frontiera con la Federazione russa ...