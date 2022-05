Roma, rifiuti: Gualtieri sì termovalorizzatore, proteste politiche (Di lunedì 16 maggio 2022) A Roma la Giunta Gualtieri va avanti con termovalorizzatore, ma lo scontro politico non si placa: dalla raccolta firme della Raggi alle proteste del sindaco di Aprilia al nuovo impianto. Quello di Santa Palomba però, potrebbe non essere l’unico. La regione infatti sta pensando ad un altro polo proprio ad Aprilia. Da qui, il no dell’amministrazione Terra. Per i rifiuti Romani, intanto, arriva l’esperta. Si tratta di Simonetta Tunesi. Laureata in Scienze Agrarie all’Università di Bologna, borse di studio e dottorato in Wisconsin, ha lavorato per ministeri e redatto testi scientifici settoriali: gestirà fondi Pnrr, bonifica dei siti contaminati, impatti ambientali dei sistemi industriali, l’analisi del rischio ambientale e il fascicolo termovalorizzatore. In Aula Giulio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) Ala Giuntava avanti con, ma lo scontro politico non si placa: dalla raccolta firme della Raggi alledel sindaco di Aprilia al nuovo impianto. Quello di Santa Palomba però, potrebbe non essere l’unico. La regione infatti sta pensando ad un altro polo proprio ad Aprilia. Da qui, il no dell’amministrazione Terra. Per ini, intanto, arriva l’esperta. Si tratta di Simonetta Tunesi. Laureata in Scienze Agrarie all’Università di Bologna, borse di studio e dottorato in Wisconsin, ha lavorato per ministeri e redatto testi scientifici settoriali: gestirà fondi Pnrr, bonifica dei siti contaminati, impatti ambientali dei sistemi industriali, l’analisi del rischio ambientale e il fascicolo. In Aula Giulio ...

