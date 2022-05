Ambrosino miglior attaccante Primavera: “Che orgoglio la maglia del Napoli. Grazie Spalletti” (Di lunedì 16 maggio 2022) Giuseppe Ambrosino è stato premiato come miglior attaccante del campionato Primavera 1 Tim Vision ai ‘Primavera 1 TimVision Best Awards 2022’. L’attaccante nato a Procida è stato un punto di riferimento per la sua squadra. Ambrosino ha macinato gol in questa stagione, diciannove in tutto, nonostante il Napoli Primavera si debba giocare la salvezza ai playout. Ai microfoni di SportItalia, Ambrosino ha detto: “Grazie al tecnico e ad i miei compagni per la stagione fatta. Ricevere questo premio per me è un grande onore, rende merito a tutti i sacrifici fatti“. Ambrosino non dimentica nemmeno Spalletti: “Lo ringrazio per le convocazioni in prima squadra. Per me essere ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Giuseppeè stato premiato comedel campionato1 Tim Vision ai ‘1 TimVision Best Awards 2022’. L’nato a Procida è stato un punto di riferimento per la sua squadra.ha macinato gol in questa stagione, diciannove in tutto, nonostante ilsi debba giocare la salvezza ai playout. Ai microfoni di SportItalia,ha detto: “al tecnico e ad i miei compagni per la stagione fatta. Ricevere questo premio per me è un grande onore, rende merito a tutti i sacrifici fatti“.non dimentica nemmeno: “Lo ringrazio per le convocazioni in prima squadra. Per me essere ...

