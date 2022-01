"Perché mio figlio si è suicidato, ho fallito". Kabir Bedi, il dramma e le lacrime: GfVip sconvolto (Di sabato 29 gennaio 2022) "Mio figlio si è suicidato". Kabir Bedi, da poche settimane entrato al Grande Fratello Vip, sconvolge la casa di Cinecittà e i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L'attore indiano, storico interprete di Sandokan, piange in diretta e non nasconde il dolore impossibile da superare per la sorte del figlio Siddarth. "Ho provato a prevenirlo ma ho fallito", spiega tra le lacrime e i singhiozzi. Raccontando la sua storia, Bedi ha svelato il dramma della schizofrenia del figlio: "Era molto sensibile, era un genio di 25 anni Perché aveva una grande capacità mentale. Sentiva di non avere più significato, per lui la vita non significava nulla, non sentiva più il sapore del cibo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) "Miosi è"., da poche settimane entrato al Grande Fratello Vip, sconvolge la casa di Cinecittà e i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L'attore indiano, storico interprete di Sandokan, piange in diretta e non nasconde il dolore impossibile da superare per la sorte delSiddarth. "Ho provato a prevenirlo ma ho", spiega tra lee i singhiozzi. Raccontando la sua storia,ha svelato ildella schizofrenia del: "Era molto sensibile, era un genio di 25 anniaveva una grande capacità mentale. Sentiva di non avere più significato, per lui la vita non significava nulla, non sentiva più il sapore del cibo ...

