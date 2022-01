Virginia Bocelli in Doc – Nelle Tue Mani 2 il 27 gennaio | il cameo della figlia artista del tenore

(Di giovedì 27 gennaio 2022) C’è anchein Doc –Tue2, nella puntata in onda il 27su Rai1: si trattadelAndrea, che fa il suo debutto in una fiction televisiva ma non è certo nuova al mondo dell’arte e allo spettacolo nonostante la tenera età.in Doc –Tue2 appare come un personaggio di puntata, relativo ad uno dei casi medici che l’ospedale in cui opera il dottor Fanti (Luca Argentero). La piccolaha soltanto 10 anni ma è già avvezza alle telecamere e al palcoscenico: nata dal matrimonio tra ile Veronica Berti, ha iniziato a cantare e a suonare il ...

A soli 10 anni,, figlia del tenore Andrea, debutta sul set di di Doc 2 - Nelle tue mani. La piccolaparteciperà alla terza puntata della fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli, nel ruolo ...Nel cast della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani c'è anche una figlia d'arte: la piccola. Come si intuisce facilmente dal nome la bambina è la figlia di Andrea e della moglie Veronica Berti. Ha 10 anni ed è stata scelta come protagonista della terza puntata della fiction ...Il cameo di Virginia Bocelli in Doc - Nelle Tue Mani 2 in onda il 27 gennaio, la figlia del tenore appare in un caso medico della terza puntata ...Torna Luca Argentero nel ruolo del dottor Fanti. La figlia del tenore, dopo aver cantato alla Casa bianca, esordisce come attrice in una serie ...