Navetta 30 M Y WOLFPACK | eleganza ricercata e stile contemporaneo

Una nuova opera d'arte e di ingegneria è scesa in mare, pronta a portare l'eleganza e lo stile di Custom Line sulla scena nautica mondiale: la Navetta 30 M/Y WOLFPACK è stata varata lo scorso 17 gennaio nella Superyacht Yard di Ferretti Group di Ancona. Navetta 30 M/Y WOLFPACK: l'anno di Custom Line Navetta 30 è frutto della collaborazione tra il Dipartimento Strategico di Prodotto, presieduto dall'Ing. Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group. Fondamentale il contributo di due realtà d'eccellenza del Made in Italy: l'architetto Filippo Salvetti, che firma il design degli esterni, e lo studio Antonio Citterio Patricia Viel, che ha curato l'architettura progettuale degli interni, in collaborazione con il Custom Line Atelier.

