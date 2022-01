Variante Omicron, 2 dosi vaccino Moderna proteggono bambini più di adulti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un ciclo di due dosi di vaccino anti-Covid di Moderna protegge contro la Variante Omicron del coronavirus più gli adolescenti e i bambini che gli adulti. Ma la risposta di neutralizzazione osservata contro l’ultimo mutante del virus è ridotta rispetto a quella che si ha contro il virus originario, anche nei più giovani. E’ quanto emerge da uno studio, non ancora pubblicato e quindi non sottoposto a revisione paritaria, disponibile in versione preprint sulla piattaforma ‘Medrxiv’. Il lavoro, rilanciato via social da Moderna, è stato condotto da ricercatori in forze nell’azienda americana (fra le firme c’è anche quella di uno scienziato del Duke University Medical Center) e ha valutato l’attività neutralizzante di due ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un ciclo di duedianti-Covid diprotegge contro ladel coronavirus più gli adolescenti e iche gli. Ma la risposta di neutralizzazione osservata contro l’ultimo mutante del virus è ridotta rispetto a quella che si ha contro il virus originario, anche nei più giovani. E’ quanto emerge da uno studio, non ancora pubblicato e quindi non sottoposto a revisione paritaria, disponibile in versione preprint sulla piattaforma ‘Medrxiv’. Il lavoro, rilanciato via social da, è stato condotto da ricercatori in forze nell’azienda americana (fra le firme c’è anche quella di uno scienziato del Duke University Medical Center) e ha valutato l’attività neutralizzante di due ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Omicron, Pfizer e BioNTech danno il via ai test clinici per il vaccino specifico #pfizer #biontech… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: la variante Omicron rappresenta l'89,1% dei casi mondiali. L'Austria revoca il lockdown per i non… - GiovaQuez : La variante Omicron rappresenta attualmente l'89,1% dei nuovi casi globali. La delta che in precedenza era dominant… - QdSit : Il vaccino a mRna di Moderna protegge contro la variante Omicron del Covid più i bambini e gli adolescenti che gli… - rik_musmeci : RT @AdrianaSpappa: #Ricciardi: i non-vaccinati sono una prateria aperta per una variante così infettiva e contagiosa come Omicron ??????? È e… -