Giudice sportivo, respinto il ricorso dell’Udinese: confermato il 2-6 contro l’Atalanta (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ stato respinto il ricorso dell’Udinese, che aveva chiesto di rigiocare la sfida dello scorso 9 gennaio contro l’Atalanta, finita 6-2 in favore dei bergamaschi. Il Giudice sportivo della serie A, infatti, non ha riscontrato gli estremi per una ripetizione del match ed ha bocciato il ricorso dei friulani. confermato dunque il risultato finale ed i tre punti per l’Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) E’ statoil, che aveva chiesto di rigiocare la sfida dello scorso 9 gennaio, finita 6-2 in favore dei bergamaschi. Ildella serie A, infatti, non ha riscontrato gli estremi per una ripetizione del match ed ha bocciato ildei friulani.dunque il risultato finale ed i tre punti per. SportFace.

Advertising

sportface2016 : +++Giudice sportivo, respinto il ricorso dell'#Udinese: confermata la sconfitta per 2-6 contro l'#Atalanta+++#SerieA - DiMarzio : #BolognaInter, il club nerazzurro farà ricorso rispetto alla decisione di rinvio della gara ??… - sportface2016 : +++#UdineseSalernitana, la decisione del giudice sportivo: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione ai campani+++ - pccpla : RT @CalcioFinanza: Il Giudice Sportivo respinge il ricorso dell’Udinese: confermato il 6-2 per l'Atalanta - Cucciolina96251 : RT @sportface2016: +++Giudice sportivo, respinto il ricorso dell'#Udinese: confermata la sconfitta per 2-6 contro l'#Atalanta+++#SerieA -