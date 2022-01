Hockey pista, Serie A1 2022: Trissino non sbaglia in trasferta. Bagarre per il secondo posto (Di domenica 23 gennaio 2022) La 15ma giornata della stagione regolare 2021-2022 della Serie A1 di Hockey su pista ha regalato gol e spettacolo. In vetta alla classifica Trissino non ha sbagliato: i veneti si sono imposti infatti 5-7 in casa del Vercelli (decisivi Bars e Pinto) continuando la fuga a punteggio pieno (36 punti in 12 partite). Alle spalle dei veneti, per il secondo posto è Bagarre: il Follonica è riuscito spuntarla 3-4 sulla pista del Monza, con gol decisivo di Davide Banini all’ultimo secondo, mentre il Bassano è uscito vincitore 6-7 dalla battaglia in Basilicata contro Matera (match winner Muglia), infine il Forte dei Marmi è stato bloccato sullo 0-0 dal Montebello. Alle spalle di queste squadre da registrare poi ci ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) La 15ma giornata della stagione regolare 2021-dellaA1 disuha regalato gol e spettacolo. In vetta alla classificanon hato: i veneti si sono imposti infatti 5-7 in casa del Vercelli (decisivi Bars e Pinto) continuando la fuga a punteggio pieno (36 punti in 12 partite). Alle spalle dei veneti, per il: il Follonica è riuscito spuntarla 3-4 sulladel Monza, con gol decisivo di Davide Banini all’ultimo, mentre il Bassano è uscito vincitore 6-7 dalla battaglia in Basilicata contro Matera (match winner Muglia), infine il Forte dei Marmi è stato bloccato sullo 0-0 dal Montebello. Alle spalle di queste squadre da registrare poi ci ...

