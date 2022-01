Younes | risolto il contratto con l’Eintracht Torna al Napoli e poi salvo sorprese va in Arabia Saudita

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aminfa ritorno a. Almeno per qualche ora. Poi il tedesco con tutta probabilità si trasferirà in. È stato infatti ufficialmenteilche il tedesco aveva conFrancoforte. Il direttore sportivo dei tedeschi, Krösche, ha commentato così la questione: Dall’autunno scorso tutte le parti coinvolte hanno lavorato a una soluzione comune della situazione e ora hanno raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le parti: per il giocatore, per ile, ultimo ma non meno importante, perFrancoforte. Auguriamo ad Amin buona fortuna per il futuro. Secondo quanto riportato da Sky la settimana scorsa, la squadra che lo prenderà è l’Al-Ettifaq, club con cui il ragazzo ...