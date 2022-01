Dybala-Juventus, segni evidenti di disgelo? Novità sulla telenovela rinnovo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I primi movimenti di mercato si sono già registrati, con diverse squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro che hanno piazzato diversi colpi nel tentativo di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. Come spesso capita, questa finestra invernale dedicata alle trattative non è semplice e affolla gli incubi di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere sono le avversarie più insidiose per i dirigenti sportivi. Inoltre, la crisi pandemica non invoglia le società a spendere eccessivi capitali: anche il mondo del calcio vive, infatti, in questa incertezza dovuta ai (tanti) nuovi positivi. Si cercano occasioni, soprattutto in prestito. Nello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I primi movimenti di mercato si sono già registrati, con diverse squadre di Serie A, Serie B e Lega Pro che hanno piazzato diversi colpi nel tentativo di migliorare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. Come spesso capita, questa finestra invernale dedicata alle trattative non è semplice e affolla gli incubi di tutti i direttori sportivi sparsi in giro per il Vecchio Continente. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere sono le avversarie più insidiose per i dirigenti sportivi. Inoltre, la crisi pandemica non invoglia le società a spendere eccessivi capitali: anche il mondo del calcio vive, infatti, in questa incertezza dovuta ai (tanti) nuovi positivi. Si cercano occasioni, soprattutto in prestito. Nello ...

GiovaAlbanese : #Dybala va a prendere il pallone, si dirige da #Morata e glielo consegna, abbracciandolo. Lo spagnolo segna dal dis… - GiovaAlbanese : Niente #Dybala mask, ma questa volta sono braccia aperte, apertissime, verso la tribuna. E poi un ringraziamento ai… - GiovaAlbanese : Un gruppo di tifosi dalla tribuna in coro: '#Dybala resta a Torino'. #Juventus #JuveSamp - simonet82429517 : Dybala devi rimanere alla Juventus nn pensare solo al portafoglio guarda altri giocatori x essere andati via tipo P… - 24GC24 : RT @GiovaAlbanese: Un gruppo di tifosi dalla tribuna in coro: '#Dybala resta a Torino'. #Juventus #JuveSamp -