Basket, Serie A 2021-2022: la Fortitudo Bologna espugna Napoli, Brescia abbatte Brindisi in casa. Reggio Emilia corsara a Trieste dopo un overtime (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è appena completata la quattordicesima giornata di Serie A di Basket, con tre match disputati tra le 18 e le 20:45. Si sono affrontate, nell’ordine: Napoli-Fortitudo Bologna, Brescia-Brindisi e Trieste-Reggio Emilia. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate queste sfide. GEVI Napoli-Fortitudo KIGILI Bologna 86-89 (19-20, 15-23, 19-20, 33-26) E’ la Fortitudo Bologna ad aggiudicarsi il match che apriva la serata di grande Basket. La Effe, trascinata da Aradori e Durham (20 punti e 24 punti), espugna il PalaBarbuto di Napoli battendo la GeVi per 86-89 al termine di 40? ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Si è appena completata la quattordicesima giornata diA di, con tre match disputati tra le 18 e le 20:45. Si sono affrontate, nell’ordine:. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate queste sfide. GEVIKIGILI86-89 (19-20, 15-23, 19-20, 33-26) E’ laad aggiudicarsi il match che apriva la serata di grande. La Effe, trascinata da Aradori e Durham (20 punti e 24 punti),il PalaBarbuto dibattendo la GeVi per 86-89 al termine di 40? ...

sportface2016 : #Basket | #SerieA1, colpaccio di #ReggioEmilia in trasferta: #Trieste cade per 83-85 all'over time - zazoomblog : LIVE – Trieste-Reggio Emilia 83-85 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Reggio #Emilia #83-85… - zazoomblog : LIVE – Trieste-Reggio Emilia 59-55 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Reggio #Emilia #59-55… - Nutizieri : Serie B: Altra sconfitta per il Bologna basket 2016. Vince Monfalcone - BresciaOggiIT : #Basket Serie A - La @LeonessaBrescia Germani #Brescia ruggisce al ritorno sul parquet di casa: Brindisi senza scam… -