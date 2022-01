Tsunami | cresce l’allarme a Tonga | «Un’onda di 1 | 2 metri ha colpito l’isola» Allerta anche negli Usa e in Giappone

(Di sabato 15 gennaio 2022)di 2,2è stata osservata a Nuku’alofa, suldi. Lo ha riferito l’ufficio australiano di meteorologia tramite tweet. Loè una conseguenza dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai. Nella giornata di ieri le onde avevano raggiunto un’altezza massima di 30 centidopo l’esplosione. L’era stata diramata a Nuku’alofa, capitale del Regno di, dopo l’eruzione vulcanica. Una serie di video che illustravano l’evento è stata pubblicata su Twitter. I testimoni hanno parlato di enormi esplosioni, a 65 km di distanza e dell’arrivo delle onde dellocirca 15 minuti dopo. Per il momento non sono state segnalate vittime.Usa, ...

