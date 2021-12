F2, GP Arabia Saudita 2021: brutto incidente al via, coinvolti Fittipaldi e Pourchaire (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Attimi di paura sul circuito di Jeddah, dove si sta correndo la Feature Race del GP di Arabia Saudita 2021 di F2. Proprio al momento del via della gara, la monoposto di Theo Pourchaire è rimasta ferma sulla griglia di partenza, ed è stata centrata in pieno da Enzo Fittipaldi. L’incidente è stato parecchio pesante, ma stando a quanto riferisce l’Équipe, Pourchaire sta bene mentre Fittipaldi è stato trasportato con l’elicottero in ospedale ma è cosciente. In alto e di seguito, il VIDEO dell’incidente. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Attimi di paura sul circuito di Jeddah, dove si sta correndo la Feature Race del GP didi F2. Proprio al momento del via della gara, la monoposto di Theoè rimasta ferma sulla griglia di partenza, ed è stata centrata in pieno da Enzo. L’è stato parecchio pesante, ma stando a quanto riferisce l’Équipe,sta bene mentreè stato trasportato con l’elicottero in ospedale ma è cosciente. In alto e di seguito, ildell’. SportFace.

Advertising

dellorco85 : Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a m… - SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - andrea_falivene : RT @dellorco85: Hamilton in pista col casco arcobaleno contro le limitazioni ai diritti civili: 'In Arabia Saudita non mi sento a mio agio'… - f1_notizie : ?? Griglia di partenza del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2021 #SaudiArabianGP #F1 -