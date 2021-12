Super green pass: in vigore dal 6 dicembre come ottenerlo, tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA – Super green pass al via per scongiurare o tentare di contrastare un aumento incontrollato dei contagi e soprattutto dei ricoverati per Covid. Il decreto porterà alcune novità significative per quanto riguarda le limitazioni e gli obblighi vaccinali collegati alla pandemia da Coronavirus. Il Super green pass entrerà in vigore dal 6 dicembre e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio lancia il piano straordinario sull’export DPCM 08 marzo 2020 Misure urgenti anti Covid-19 Arresto fino 3 mesi per violazione misure anti Covid19 Modulo autocertificazione per viaggiare dpcm 09 marzo Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 4 dicembre 2021) ROMA –al via per scongiurare o tentare di contrastare un aumento incontrollato dei contagi e sopratdei ricoverati per Covid. Il decreto porterà alcune novità significative per quanto riguarda le limitazioni e gli obblighi vaccinali collegati alla pandemia da Coronavirus. Ilentrerà indal 6e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio lancia il piano straordinario sull’export DPCM 08 marzo 2020 Misure urgenti anti Covid-19 Arresto fino 3 mesi per violazione misure anti Covid19 Modulo autocertificazione per viaggiare dpcm 09 marzo Aiuto soggetti impegnati nella emergenza sanitaria ...

