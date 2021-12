Lorenzo Licitra | fidanzato di Gabriele Rossi | chi è il cantante

Leggi su ck12

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Cosa sapere su che vinse X-Factor battendo i Maneskin. Tanto si parla dei Maneskin in questi mesi e del loro grande successo anche a livello internazionale, ma c’è chi in Italia ha sconfitto la band capitanata da Damiano David. Infatti, in pochi forse lo ricordano sebbene siano passati pochi anni, ma non furono i Maneskin a vincere l’edizione di X-Factor alla quale parteciparono. (screenshot video)A batterli fu un ragazzo siciliano, classe 1992, che si impose all’attenzione del pubblico e della critica, ma del quale poi si sono perse le tracce e nell’ultimo anno ha sicuramente fatto parlare più per quello che è avvenuto nella sua vita fuori dal palco. Stiamo parlando di, una delle meteore del talent show. Leggi anche –>: chi è l’attore e il rapporto con Gabriel ...