Usa | il killer di 15 anni del liceo in Michigan sarà giudicato come un adulto

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)unil quindicenne accusato di aver aperto il fuoco alla Oxford High School, undelalla periferia di Detroit, procurando la morte di quattro studenti e il ferimento di altri sette. Ethan Crumbley, questo il suo nome, dovrà rispondere di omicidio plurimo e di terrorismo nonostante non abbia ancora la maggiore età. Sulle ragioni che lo hanno spinto a compiere quel massacro non è ancora stata fatta chiarezza. Le autorità non si sbilanciano sui motivi del gesto ma sono ragionevolmente «fiduciose» del fatto di poter dimostrare che si sia trattato di un omicidio premeditato nei dettagli. A spiegarlo è stata anche la procuratrice Karen McDonald: «Ci sono molte prove digitali tracce lasciate sui social network». Stando alle immagini delle ...

fanpage : Sparatoria nel #Michigan, arrestato un ragazzino di 15 anni che ha aperto il fuoco uccidendo altri tre ragazzi

La polizia è arrivata sul posto nell'arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il killer strappandogli la sua pistola. Il ragazzo, comunque, era riuscito a sparare 15 - 20 colpi. È di almeno tre morti e otto feriti il bilancio di una sparatoria alla Oxford High School, un sobborgo di Detroit, in Michigan. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avr ...