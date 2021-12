Italiano vuole di più: “Buona reazione dopo la sconfitta di sabato. Ma dobbiamo migliorare” (Di martedì 30 novembre 2021) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn della vittoria ottenuta per 3-1 sulla Sampdoria di D’Aversa: “Venivamo da una sconfitta arrivata negli ultimi cinque minuti, ho capito che qui non si può mai star tranquilli e bisogna quindi stare sempre attenti fino all’ultimo minuto. Ma i miei ragazzi oggi hanno reagito bene. Speriamo di trovare continuità e oggi siamo contenti dei tre punti presi. Io dico sempre ai miei ragazzi di gestire il pallone e di non consegnarlo all’avversario, perché poi rischi di perdere il controllo della partita. Abbiamo preso troppi gol negli ultimi minuti e perso così troppi punti per strada. dobbiamo migliorare. Sottil? Prima di tutto sono contentissimo che i tre gol siano arrivati dai tre attaccanti. Riguardo a Sottil, avete visto oggi quali sono le ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 novembre 2021) Vincenzo, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn della vittoria ottenuta per 3-1 sulla Sampdoria di D’Aversa: “Venivamo da unaarrivata negli ultimi cinque minuti, ho capito che qui non si può mai star tranquilli e bisogna quindi stare sempre attenti fino all’ultimo minuto. Ma i miei ragazzi oggi hanno reagito bene. Speriamo di trovare continuità e oggi siamo contenti dei tre punti presi. Io dico sempre ai miei ragazzi di gestire il pallone e di non consegnarlo all’avversario, perché poi rischi di perdere il controllo della partita. Abbiamo preso troppi gol negli ultimi minuti e perso così troppi punti per strada.. Sottil? Prima di tutto sono contentissimo che i tre gol siano arrivati dai tre attaccanti. Riguardo a Sottil, avete visto oggi quali sono le ...

Advertising

_PistisSophia : @nerimatteo @Guido_Pozzi @IlariaRicciP @dottorbarbieri Lei pensi ciò che vuole. Io analizzo i fatti.Draghi è orgogl… - Alex73701582 : @pemar2 @Michelebonates @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Non mi sembra che ci siano schiavi in Italia... mi sembra al… - ArsilvanaLis : RT @vaielettrico: La nautica elettrica in una città che vuole valorizzare le vie d’acqua. Non solo il mare, il Golfo di Cagliari scelto com… - bellalilli161 : RT @GiuseppeCultre6: #ÈinutileAspettare chi non viene mai, né cose che non succederanno. Conviene avere fiducia in sé stessi e agire di con… - AnnaRDelorenzo : RT @GiuseppeCultre6: #ÈinutileAspettare chi non viene mai, né cose che non succederanno. Conviene avere fiducia in sé stessi e agire di con… -