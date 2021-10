Bergonzi: “Orsato? Doveva avere più freddezza e aspettare ma capisco il fischio” (Di martedì 19 ottobre 2021) Bergonzi: “Orsato? Doveva avere più freddezza e aspettare ma capisco il fischio. Ormai è condizionato? Tutte fantasie” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro, per parlare della direzione di gara riguardante il match Juventus – Roma. Gara, nel corso della quale Orsato ha annullato un gol alla squadra giallorossa per concedere alla stessa un rigore causato da Danilo. Queste le sue parole: FARE L’ARBITRO E’ UN LAVORO DIFFICILISSIMO “Quando si sbaglia ovviamente bisogna ammettere di aver sbagliato. -afferma Bergonzi – Fare l’arbtro è un lavoro difficilissimo ma non vuol dire che altri lavori non lo ... Leggi su retecalcio (Di martedì 19 ottobre 2021): “piùmail. Ormai è condizionato? Tutte fantasie” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Mauro, ex arbitro, per parlare della direzione di gara riguardante il match Juventus – Roma. Gara, nel corso della qualeha annullato un gol alla squadra giallorossa per concedere alla stessa un rigore causato da Danilo. Queste le sue parole: FARE L’ARBITRO E’ UN LAVORO DIFFICILISSIMO “Quando si sbaglia ovviamente bisogna ammettere di aver sbagliato. -afferma– Fare l’arbtro è un lavoro difficilissimo ma non vuol dire che altri lavori non lo ...

