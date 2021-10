Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, Helen Mirren presenta il teaser del game show (Di domenica 17 ottobre 2021) Helen Mirren è la presentatrice del nuovo game show a tema Harry Potter, Hogwarts Tournament of Houses: guardiamo insieme il primo teaser. La saga cinematografica di Harry Potter compie 20 anni, e festeggia l'evento con un game show, Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, che sarà presentato dall'attrice Premio Oscar Helen Mirren, come vediamo anche nel primo teaser. Il network americano TBS e Cartoon Network hanno deciso di rendere ancora più magico il ventesimo anniversario di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021)è latrice del nuovoa temaof: guardiamo insieme il primo. La saga cinematografica dicompie 20 anni, e festeggia l'evento con unof, che saràto dall'attrice Premio Oscar, come vediamo anche nel primo. Il network americano TBS e Cartoon Network hanno deciso di rendere ancora più magico il ventesimo anniversario di ...

