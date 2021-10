Covid oggi Vda | 8 contagi e zero morti | bollettino 17 ottobre

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sono 8 i nuovida coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 17. Non si registrano invece nuovi decessi. Nella Regione non ci sono ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli in ospedale sono 4 e 103 i pazienti in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.