Hockey ghiaccio, Bolzano pesca il Lukko Rauma come avversaria negli ottavi di Champions League (Di sabato 16 ottobre 2021) Si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions Hockey League 2021-2022. Per quanto riguarda l’unica squadra impegnata, l’HCB Alto Adige Alperia, l’urna ha regalato in sorte i temibili finlandesi del Lukko Rauma. Per gli altoatesini, quindi, si tratterà di un ritorno in Finlandia, a tre anni di distanza dall’ultima volta, quando nella fase a gironi arrivò una vittoria sul campo dell’Helsinki. L’andata verrà giocata il 16 o 17 novembre (la data è ancora da ufficializzare) a Bolzano, mentre il match di ritorno andrà in scena il 23 o 24 novembre in Finlandia. Il Lukko gioca le sue partite casalinghe alla Kivikylän Arena (impianto da 4.500 spettatori) di Rauma, Andiamo a conoscere in maniera migliori i ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Si è svolto il sorteggio degli accoppiamenti deglidi finale della2021-2022. Per quanto riguarda l’unica squadra impegnata, l’HCB Alto Adige Alperia, l’urna ha regalato in sorte i temibili finlandesi del. Per gli altoatesini, quindi, si tratterà di un ritorno in Finlandia, a tre anni di distanza dall’ultima volta, quando nella fase a gironi arrivò una vittoria sul campo dell’Helsinki. L’andata verrà giocata il 16 o 17 novembre (la data è ancora da ufficializzare) a, mentre il match di ritorno andrà in scena il 23 o 24 novembre in Finlandia. Ilgioca le sue partite casalinghe alla Kivikylän Arena (impianto da 4.500 spettatori) di, Andiamo a conoscere in maniera migliori i ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Il Lugano mette sotto contratto Hudacek Il Lugano ha ingaggiato fino al termine della stagione l'attaccante slovacco Libor Hudacek. Negli ultimi due anni il 31enne ha calcato il ghiaccio della KHL nelle file del Neftekhimik Nizhnekamsk (47 reti e 56 assist in 212 presenze).

NHL 22 è finalmente disponibile in tutto il mondo! ...una vera svolta all'esperienza di hockey in NHL 22 , ora disponibile in tutto il mondo. Essendo il primo gioco NHL di EA Sports basato sul motore Frostbite , NHL 22 avvicina i giocatori al ghiaccio ...

Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago supera Cortina e vola in vetta, vincono Renon e Fassa OA Sport IHL Div. I: il Feltre passa in Val Venosta. Le piemontesi ancora a punteggio pieno Nel Girone Est al Val Venosta non riesce l’aggancio alla testa della classifica, a impedirglielo un Feltreghiaccio concreto. Nel Girone Ovest vincono ancora le piemontesi, al Milano Bears il derby […] ...

Ottawa Senators - Dallas Stars Guarda NHL event: Ottawa Senators - Dallas Stars live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

