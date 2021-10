Corteo senza regole a Milano, sfuma l’accordo con la polizia: i No Green pass manifestano senza autorizzazione (Di sabato 16 ottobre 2021) È un’altra giornata di proteste senza regole, a Milano, dove i comitati dei No Green pass hanno provato a ricattare le istituzioni: revoca del Daspo ai manifestanti puniti per gli atteggiamenti violenti delle passate proteste in cambio di un accordo sul percorso da seguire durante la marcia del 16 ottobre. Una proposta inaccettabile dalle autorità. sfumate le trattative che andavano avanti da circa una settimana con il 25enne I. S. e il 48enne M. A. Così, per la 13esima volta, i No Green pass attraversano il capoluogo lombardo senza un’organizzazione riconosciuta dalla questura e senza autorizzazioni in generale. Con i problemi di ordine pubblico che ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) È un’altra giornata di proteste, a, dove i comitati dei Nohanno provato a ricattare le istituzioni: revoca del Daspo ai manifestanti puniti per gli atteggiamenti violenti delleate proteste in cambio di un accordo sul percorso da seguire durante la marcia del 16 ottobre. Una proposta inaccettabile dalle autorità.te le trattative che andavano avanti da circa una settimana con il 25enne I. S. e il 48enne M. A. Così, per la 13esima volta, i Noattraversano il capoluogo lombardoun’organizzazione riconosciuta dalla questura eautorizzazioni in generale. Con i problemi di ordine pubblico che ...

Advertising

Corriere : A Milano oggi corteo No pass senza regole: è saltata la trattativa degli attivisti con la polizia - ciropellegrino : #Salvini senza minimamente rendersi conto di quanto accade nel Paese, su Fb fa quasi i complimenti a piazza… - infoitinterno : Corteo senza regole a Milano, sfuma l’accordo con la polizia: i No Green pass manifestano senza autorizzazione - erducaconte : @SimonaMalpezzi senza Mascherine, hai fotografato il corteo dei #NoGreenPassObbligatorio o quello della #CgilCislUil ? - Menanni1 : @jjj82879227 @Sabrina81853874 @Santina60 In proporzione alle facce di c@@o dei sindacalisti che hanno svenduto i di… -