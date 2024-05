Giovanni Lopez resta alla guida dell’AlbinoLeffe | Proseguiamo il lavoro iniziato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024) Un altro anno insieme. L’AlbinoLeffe conferma per la stagione 2024/25 mistercome allenatore della prima squadra. Coadiuvato dal suo vice allenatore Simone Arceci, l’allenatore romano guiderà la compagine bluceleste anche nella prossima stagione. Arrivato la scorsa estate,sua prima esperienza sulla panchina seriana misterha chiuso il campionato al 13° posto con 45 punti, centrando in anticipo il mantenimento della categoria, anche graziequinta miglior difesa del girone e a ben 16 gare con la porta inviolata. “Sono contento perché si prosegue ilun anno fa – ha affermato il tecnico – obiettivamente abbiamo compiuto dei passi in avanti ma ora bisogna farne altri. Dovremo migliorare quella che è stata la classifica di ...