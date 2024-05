Il governo | Gravina sapeva dell’agenzia del calcio Il presidente Figc | Non è vero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2024) «La bozza con l’articolo di legge che prevede la creazioneper la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche non verrà riscritta. Ci saranno solo modifiche fisiologiche ma la sostanza non cambierà», questo è ciò che riportano all’Ansa fonti del ministero per lo Sport, che sottolineano come il«fosse al corrente da tempo del lavoro svolto sull’ideazione di tale Agenzia».ha replicato a queste fonti con delle dichiarazioni all’Ansa: «Non ho mai sentito parlare del progetto di istituire un’Agenzia di controllo sui bilanci delle società professionistiche prima di venerdì scorso. Mesi fa il ministro Abodi mi ha solo accennato di una sua idea di rivedere i criteri di nomina dei componenti della Covisoc, chi dice altre cose afferma il ...