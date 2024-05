Le mosse del governo sul lavoro Calderone | Nel dl Coesione 2,8 mld

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 5 maggio 2024) "Due miliardi e 800 milioni messi a disposizione per la partedel Decretoappena approvato, più quelle per la riconversione delle competenze dei lavoratori delle grandi aziende in crisi". Così Marina, ministra del, in un'intervista al Messaggero. "Sono fondi gestiti dal Ministero del, frutto di scelte importanti, coerenti con la strategia che ho adottato fin dall'inizio e che sta dando risultati - evidenzia-. Le rilevazioni Istat confermano l'occupazione in costante crescita. Siamo al nuovo record del 62,1 per cento di occupati, pari a 425mila lavoratori in più rispetto all'anno scorso, col tasso più basso di disoccupazione da 16 anni, dopo la crisi Lehman. È sceso in un anno dal 7.9 per cento al 7.2, e il trend è in diminuzione". Segui ...