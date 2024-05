L’esperto di mercato è sicuro | Dalla Premier lo offrono al Napoli - l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 5 maggio 2024) News dia sorpresa inerente al. Il calciatore in forza inLeague sarebbe stato proposto agli azzurri, ma la concorrenza è ampia. In casaci si prepara alla sfida del Monday Night contro l’Udinese, in quel della Bluenergy Arena di Udine. Un match dal sapore agrodolce per gli azzurri, memori del trionfo scudettato avvenuto un anno fa proprio sul terreno da gioco dell’ex Dacia Arena. Nonostante la malinconia per quanto perso, i partenopei dovranno tentare il tutto per tutto per tornare al successo in campionato, ponendo basi solide per la prossima stagione già dalle ultime partite di quella attuale. Non solo campo però: asi torna infatti a parlare di, con la news delin grado di far sperare tutti i tifosi. Hojbjerg in ...