Napoli - primo posto al box office per il film evento sullo scudetto | incassati circa 500mila euro

"Sarò con te", diretto da Bosello, ripercorre la cavalcata tricolore degli azzurri ROMA - Primo posto al box office per "Sarò con te", il film evento diretto da Andrea Bosello sullo scudetto vinto dal Napoli lo scorso anno e prodotto da film auro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, con quasi 500.000 ... Continua a leggere>>

L’attesa del miracolo della liquefazione del sangue, accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano il Santo. Napoli si prepara al primo miracolo dell’anno del suo Santo Patrono, Gennaro. E, come sempre, le preghiere non mancheranno come, anche, lo ... Continua a leggere>>