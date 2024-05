Ozempic - la nuova frontiera contro l’obesità combatte anche le dipendenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 5 maggio 2024), il trattamento prodotto da Novo Nordisk inizialmente approvato per il diabete, è oggi al centro dell’attenzione per i suoi notevoli effetti sulla perdita di peso. Oltre a questo, recenti osservazioni suggeriscono che potrebbeinfluenzare significativamente le industrie del tabacco e dell’alcol, modificando le abitudini di consumo. Impatto economico e sociale diCon un’impennata nelle vendite che ha raggiunto i 120 milioni di dollari nel 2023 e un aumento del 174%, principalmente nel mercato statunitense,ha non solo dominato il mercato dei farmaci per il diabete ma hainiziato a influenzare altri settori. Questo successo ha portato benefici significativi all’economia danese, con il PIL del paese fortemente legato ai risultati di Novo Nordisk. Effetti collaterali ...