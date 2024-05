Al Teatro Donizetti Vinicio Capossela e la musica con tutto quel che si ha

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 5 maggio 2024) Bergamo. La tappa bergamasca di “Con i tasti che ci abbiamo”, accolta dalla sera di sabato 4 maggio, si apre con un divano rosso in un angolo del palcoscenico a incuriosire gli sguardi provenienti dalla sala gremita. Ma non è tempo di dormire, non ora: quando il sipario si spalanca, dietro ci sonoe i suoi compagni d’avventura – Andrea Lamacchia, Piero Perelli, Daniela Savoldi, Alessandro “Asso” Stefana, Raffaele Tiseo e Michele Vignali – pronti a cantare e far cantare, divertirsi e far divertire.lo che non tarda a prendere avvio è un vero e proprio viaggio nelle emozioni, nelle verità di ieri e oggi, nelle parole che in pochi hanno il coraggio di urlare. “È un concerto – puntualizzadopo un subito impattante Divano occidentale a ...