Napoli, il ritorno di Mertens tra campo e contratto (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel Belgio che l' Italia ha battuto nella finale per il terzo posto della Nations League 2021 non c'era Dries Mertens , tornato in gruppo soltanto da poche settimane: un tempo non sufficiente per ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel Belgio che l' Italia ha battuto nella finale per il terzo posto della Nations League 2021 non c'era Dries, tornato in gruppo soltanto da poche settimane: un tempo non sufficiente per ...

Advertising

eLandFly_IT : ??Offerte voli nazionali Napoli > Alghero Partenza: 18-11-2021 Ritorno: 21-11-2021 Andata e ritorno da 16.00€… - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Napoli | Ritorno di fiamma improvviso, costa 10 milioni - infoitsport : Napoli, il ritorno di Allan: weekend in città per l'ex azzurro - CalcioPillole : La sfida con il #Torino della prossima settimana potrebbe esser il giorno del ritorno in campo di #Ghoulam con la m… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #AtalantaYoungBoys #UCL verso #AtalantaMilan #SerieA ?? -