Speciale La Piazza/ Pavone (M5S): "Sala ha pensato solo al centro" (Di domenica 26 settembre 2021) Layla Pavone, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Milano, allo Speciale “La Piazza” di affaritaliani.it: “Conte è una persona autentita, schietta e trasparente”. Siluro al primo cittadino del Pd Beppe Sala: "Negli ultimi anni a Milano è stata data una grande attenzione alle aree del centro, come Garibaldi e la zona fiera, ma i problemi da risolvere nelle periferie sono tantissimi. In particolare, per la condizioni delle fasce più deboli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 settembre 2021) Layla, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Milano, allo“La” di affaritaliani.it: “Conte è una persona autentita, schietta e trasparente”. Siluro al primo cittadino del Pd Beppe: "Negli ultimi anni a Milano è stata data una grande attenzione alle aree del, come Garibaldi e la zona fiera, ma i problemi da risolvere nelle periferie sono tantissimi. In particolare, per la condizioni delle fasce più deboli... Segui su affaritaliani.it

