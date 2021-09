LIVE Croazia-Italia 0-1 calcio femminile in DIRETTA | Gama da fuori area sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? Girelli in tuffo non riesce a dare ne forza ne angolazione, ma l’gioca bene. 17? Spinge ancora l’, ricordiamo che passa la prima classificata, quindi è molto importante la differenza reti. 15? Goooooooooooooooooool, Saraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dopo una punizione di Cernoia sulla traversa, datrova il secondo palo,0-1. 13?con il destro non trova la porta da. 11? Spinge l’ma non riesce ancora a trovare la via della rete. 9? Caruso mette in mezzo per Girelli che di testa non trova la porta. 7? Esterno destro di Berschi ...