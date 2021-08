LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Derwael vince le parallele, Andrade il volteggio. Dramma Carey (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL CORPO LIBERO MASCHILE: vince DOLGOPYAT, PARI MERITO SCIOLTO AL D SCORE LA CRONACA DEL volteggio FEMMINILE: vince Andrade, TWISTIES PER Carey? Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domani con altre Finali di Specialità: l’Italia si stringe attorno a Vanessa Ferrari al corpo libero, vi aspettiamo alle 10.57. 13.18 La belga Nina Derwael ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele asimmetriche con 15.200. Primo titolo olimpico per la due volte ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL CORPO LIBERO MASCHILE:DOLGOPYAT, PARI MERITO SCIOLTO AL D SCORE LA CRONACA DELFEMMINILE:, TWISTIES PER? Grazie a tutti per averci seguito durante questa giornata. Appuntamento a domani con altre Finali di Specialità: l’Italia si stringe attorno a Vanessa Ferrari al corpo libero, vi aspettiamo alle 10.57. 13.18 La belga Ninaha conquistato la medaglia d’oro alleasimmetriche con 15.200. Primo titolo olimpico per la due volte ...

Advertising

flamanc24 : RT @alexiasslazio: - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Finali di Specialità in palio 4 titoli! Battaglie roventi -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 9 con altri 25 titoli in palio tra golf, ginnastica artistica, nuoto, scherma, atletica, BMX… - marstairs : Perché non esistono live illegali per i tuffi come per la ginnastica artistica ?? - diegonanni76 : LIVE #Olympics Partiamo con la diretta di questo nuovo giorno di gare. In programma arco, ginnastica, judo e fina… -