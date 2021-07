Unicredit-Montepaschi, l’ennesima operazione a spese degli italiani (Di sabato 31 luglio 2021) Per uno scherzo della natura, o meglio della Finanza, fu Andrea Orcel a consigliare al Monte dei Paschi di Siena, nel 2007, di acquistare per nove miliardi l’Antonveneta. Oggi Orcel si trova alla guida di Unicredit e per uno scherzo della politica, o del destino, questa volta tocca a lui, e ai suoi azionisti, comprarsi il pacco Mps-Antonveneta. Dopo quell’incauto shopping la banca senese non si è più ripresa: ha bruciato la sua storia, miliardi dei suoi azionisti, e altrettanti dei contribuenti italiani. È la banca più radioattiva in circolazione. E Orcel, che conosce bene l’origine di quella radioattività, ha messo le cose in chiaro. Vediamole, con ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 31 luglio 2021) Per uno scherzo della natura, o meglio della Finanza, fu Andrea Orcel a consigliare al Monte dei Paschi di Siena, nel 2007, di acquistare per nove miliardi l’Antonveneta. Oggi Orcel si trova alla guida die per uno scherzo della politica, o del destino, questa volta tocca a lui, e ai suoi azionisti, comprarsi il pacco Mps-Antonveneta. Dopo quell’incauto shopping la banca senese non si è più ripresa: ha bruciato la sua storia, miliardi dei suoi azionisti, e altrettanti dei contribuenti. È la banca più radioattiva in circolazione. E Orcel, che conosce bene l’origine di quella radioattività, ha messo le cose in chiaro. Vediamole, con ...

Advertising

maubar58 : @SimonaMalpezzi @EnricoLetta Voi pensate alle schifezze che avete fatto con il Montepaschi. Lui parla e voi avete d… - romi_andrio : RT @eizaghi: L’unicredit di Padoan apre al Montepaschi Spezzatino e costi per lo Stato fino a 8 mld (Il Fatto Quotidiano), 30 lug 2021 Com… - bespractis : @ElsoIcehands Non conosco tecnicamente la questione ma UniCredit dovrebbe acquisire Montepaschi e sicuramente ci sa… - belli_graziella : RT @FDebenedetti: Dopo acquisto Antonveneta, i pasticci coi derivati, la mole dei crediti finiti in NPL, forse finisce il dominio di Fondaz… - FDebenedetti : Dopo acquisto Antonveneta, i pasticci coi derivati, la mole dei crediti finiti in NPL, forse finisce il dominio di… -