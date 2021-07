Basket 3×3, Olimpiadi Tokyo: l’Italia trova la seconda vittoria contro la Romania (Di domenica 25 luglio 2021) vittoria doveva essere e vittoria è stata. L‘Italia conquista il secondo successo nel torneo di Basket femminile 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo, superando per 22-14 la Romania. Le azzurre erano obbligate a vincere per continuare a coltivare l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e si dovevano evitare passi falsi contro una formazione che con ogni probabilità chiuderà all’ultimo posto. Raelin D’Alie è come sempre la trascinatrice dell’Italia, mettendo a referto 13 punti, con un eccezionale 5/5 da dietro l’arco. Cinque punti per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)doveva essere eè stata. L‘Italia conquista il secondo successo nel torneo difemminile 3×3 alledi, superando per 22-14 la. Le azzurre erano obbligate a vincere per continuare a coltivare l’obiettivo della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e si dovevano evitare passi falsiuna formazione che con ogni probabilità chiuderà all’ultimo posto. Raelin D’Alie è come sempre la trascinatrice del, mettendo a referto 13 punti, con un eccezionale 5/5 da dietro l’arco. Cinque punti per ...

LIVE Italia - Romania, Olimpiadi basket 3x3 in DIRETTA: D'Alie trascina le azzurre al secondo successo!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta di Italia - Romania, terzo match delle azzurre nel torneo olimpico di basket 3×3 ai Giochi di Tokyo.