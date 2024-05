Alta tensione per l’Eurovision Vietate le bandiere palestinesi Scatta l’allerta per gli attentati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 maggio 2024 – Due anni fa, il trionfo dell’ucraina Kalush Orchestra alSong Contest di Torino tre mesi dopo l’inizio dell’operazione militare speciale ordinata da Putin ha chiarito a tutti che quelle della ’Sanremo europea’ non sono solo canzonette. Eden Golan, cantante israeliana in gara al. A sinistra, la polizia svedese alla Malmo Arena E non potrebbe essere altrimenti, visto che quelle performance stravaganti divenute oggetto di culto soprattutto tra i ragazzi uniscono nella glitterata cornice dell’evento tv non sportivo più visto al mondo nazioni e culture popolari diverse con le ricadute, anche politiche, che questo comporta. Ora i fari sono su Gaza: la pressante richiesta da parte di attivisti e organizzazioni filo-di escludere Israele per la sua condotta della guerra contro ...