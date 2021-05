Don Bizzotto, il prete pacifista padovano vessato per anni da una banda. 11 indagati, 6 in carcere: si sono fatti versare 370mila euro (Di martedì 18 maggio 2021) Il prete dei poveri e degli sfruttati. Il prete anti-bombe, che organizzava e partecipava a marce pacifiste e si schierava senza paura contro i potenti. Don Albino Bizotto, 81 anni, padovano, fondatore dei “Beati i costruttori di pace”, è stato vessato, taglieggiato, turlupinato per anni da una banda di nomadi che nella sua generosità aveva evidentemente trovato una fonte di guadagno. Alla fine, il sacerdote, dopo aver sborsato a fini caritatevoli circa 370mila euro, rimasto senza soldi, ha deciso di presentare una denuncia alla guardia di Finanza. E così è scattato il blitz. Una settantina di militari del Comando Provinciale di Padova, al termine di una indagine durata per mesi, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza nei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Ildei poveri e degli sfruttati. Ilanti-bombe, che organizzava e partecipava a marce pacifiste e si schierava senza paura contro i potenti. Don Albino Bizotto, 81, fondatore dei “Beati i costruttori di pace”, è stato, taglieggiato, turlupinato perda unadi nomadi che nella sua generosità aveva evidentemente trovato una fonte di guadagno. Alla fine, il sacerdote, dopo aver sborsato a fini caritatevoli circa, rimasto senza soldi, ha deciso di presentare una denuncia alla guardia di Finanza. E così è scattato il blitz. Una settantina di militari del Comando Provinciale di Padova, al termine di una indagine durata per mesi, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza nei ...

