Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Crotone

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 15 maggio 2021) Gara delicatissima per ilche spera ancora nella salvezza ma deve battere ile arrivare a giocarsi tutto nello scontro diretto con il Torino.che deve far fronte alla squalifica di Caldirola, coppia centrale quindi formata da Tuia e Glik con Barba e Letizia terzini. In mezzo Schiattarella favorito su Viola, Caprari e Insigne a sostegno di Lapadula. In casanon sono previsti grossi cambiamenti rispetto all’undici che ha battuto il Verona, anche se Golemic dovrebbe riprendere il suo posto in difesa a scapito di Marrone. Novitàfasce, dove sono out sia Reca che Pereira: a destra Rispoli, a sinistra confermato Salvatore Molina. Queste le(4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, ...