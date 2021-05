Internazionali tennis Roma, Djokovic batte Sonego e vola in finale (Di sabato 15 maggio 2021) Il campione in carica Novak Djokovic vola in finale agli Internazionali Bnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Il serbo, numero uno del mondo, prima testa di serie e 5 volte campione a Roma, sconfigge l’azzurro Lorenzo Sonego, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 in due ore e 45 minuti. Djokovic affronterà in finale il suo eterno rivale, lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del mondo e 2 del seeding. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) Il campione in carica NovakinagliBnl d’Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Il serbo, numero uno del mondo, prima testa di serie e 5 volte campione a, sconfigge l’azzurro Lorenzo, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (5-7), 6-2 in due ore e 45 minuti.affronterà inil suo eterno rivale, lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del mondo e 2 del seeding. L'articolo proviene da Italia Sera.

