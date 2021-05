Il paradosso della campagna vaccinale: over 40 al via, ma 500mila anziani sono ancora senza prima dose. “Favoriti i grandi hub invece dei medici sul territorio” (Di sabato 15 maggio 2021) A più di quattro mesi dall’avvio della campagna vaccinale, mezzo milione di anziani con più di 80 anni aspetta ancora di ricevere la prima dose del siero anti-Covid. sono cittadini che la macchina organizzativa delle regioni fa fatica a raggiungere, magari perché non inseriti nei registri sanitari, è difficile rintracciarli, non hanno parenti o figli su cui contare per poter accedere a un hub vaccinale o sono costretti a letto da una patologia grave. Il Piano vaccini nazionale prevedeva di immunizzarli il prima possibile, dal momento che sono i più esposti al rischio di morire con il Covid (nel periodo peggiore della pandemia l’età media dei decessi era di 85 anni). Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) A più di quattro mesi dall’avvio, mezzo milione dicon più di 80 anni aspettadi ricevere ladel siero anti-Covid.cittadini che la macchina organizzativa delle regioni fa fatica a raggiungere, magari perché non inseriti nei registri sanitari, è difficile rintracciarli, non hanno parenti o figli su cui contare per poter accedere a un hubcostretti a letto da una patologia grave. Il Piano vaccini nazionale prevedeva di immunizzarli ilpossibile, dal momento chei più esposti al rischio di morire con il Covid (nel periodo peggiorepandemia l’età media dei decessi era di 85 anni). Ma ...

