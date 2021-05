Intreccio Lautaro Martinez | l' agente frena sul rinnovo del contratto

(Di giovedì 13 maggio 2021) E' tempo di pensare al futuro in casa Inter. Dopo il traguardo raggiunto, la società è in procinto di programmare la prossima stagione e serpeggia una velata incertezza sul destino di alcuni giocatori,...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Intreccio Lautaro

Globalist.it

Dopo il traguardo raggiunto, la società è in procinto di programmare la prossima stagione e serpeggia una velata incertezza sul destino di alcuni giocatori, in primis dell'attaccanteMartinez.Ma resto all'Inter, con o senza Conte":si confessaEcco le parole di Alejandro Camaño: “La situazione attuale dell’Inter ci impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, ma non possiamo fare altro che aspettare.” ...Lautaro Martinez ha parlato a pochi giorni dalla vittoria dello scudetto dell'Inter dichiarando di essere stato vicino al Barcellona ...