Finale di Champions | Manchester City-Chelsea si gioca a Oporto

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’ Uefa ha comunicato ufficialmente qualche minuto fa che ladiLeague 2020/2021,, si giocherà all’ “Estadio Do Dragao” diil prossimo 29 maggio, alla presenza di 12.000 spettatori, 6.000 per parte.diLeague: perché siad? Il derby inglese, che mette in palio il piu prestigioso trofeo continentale, era stato originariamente fissato allo stadio “Atatürk” di Istanbul, ma il divieto posto dal governo britannico di recarsi in Turchia a causa dell’emergenza Covid-19, ha costretto l’Uefa a cambiare sede. In un primo momento sembrava che il match potesse disputarsi a Wembley, ma le restrizioni imposte dalla pandemia nel Regno Unito hanno ...

Roma - LadiLeague tra Manchester City e Chelsea si giocherà all'Estádio do Dragão di Porto il 29 maggio 2021. Laera originariamente prevista allo Stadio Olimpico Atatürk ...Tutte le squadre stanno affrontando lo sprintper concludere al meglio un'annata dura, e ... anche per via dei deludenti risultati sul campo (ricordiamo la sconfitta contro la Juve in)...La UEFA ha deciso di cambiare la sede della finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea: si giocherà al Do Dragao di Oporto Come riportato da CalcioNews24, a causa delle difficoltà di ...Originariamente prevista all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, la finale si giocherà all'"Estadio do Dragao" ...